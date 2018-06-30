"Модернизация" КПВВ "Горловка" на оккупированной территории: мифы и реалии (ВИДЕО)

30.06.2018 07:00

18 июня на оккупированной части Донетчины после двух дней "усовершенствования" открылся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Горловка". На новом месте, на 1 км дальше от прежнего. Оккупанты обещали модернизацию. Что же люди получили в итоге?



Вот как описывает то, что получилось, пользователь Михаил Светлов, выложив также на канале YouTube соответствующее видео:



"Навес, огороженный с двух сторон сеткой-рабицей, напоминает загон. В случае обстрела (не приведи, господи) - ловушка ещё та... Лавочки... Они не на всем протяжении, но и за это спасибо. Хоть совсем слабые старики могут присесть. Остальные - стоя по пять часов на выезд из Горловки тоже не прочь присесть. Но... Не всё коту масленица.



Навес продолжают дорабатывать - обшивают полупрозрачным белым пластиком - это плюс. Т.к. сквозит там не по-детски и за пять часов это ощущаешь всеми фибрами души!



Вода (ходят легенды) есть в вагончике МЧС, который расположен по одну сторону (со стороны Горловки) и доступен практически только с этой стороны.



Медсестра приходила с тонометром на сторону въезда в Горловку (пенсионеру стало плохо), но через сетку сказала, что заходить к людям в коридор не будет и ушла, пообещав позвать МЧС. В итоге, человека под руки люди провели без очереди и всё.





Под ногами от первого же дождя под навесом появилось несколько луж. т.к. этот коридор вымощен старым асфальтом (вырубка от ремонта дорог).



В помещении, где работают таможенники. установили кондиционеры. Но пешеходам, стоящим по пять часов в очереди на блокпосту, всё же хотелось немного другого - меньше времени стоять в очередях! А для этого нужны дополнительные компьютеры и таможенники. Но это чудо техники не входило в планы модернизации. А жаль!!!



Стоя длительное время в очереди, люди возмущаются, что на украинском КПВВ "Майорск" уже давно наведен порядок и нет очередей от слова "ВООБЩЕ". Так почему же "СВОИ так к нам относятся" (цитата)?



Справедливости ради замечу, что в понедельник на въезд в Горловку практически не было очереди, т.к. ещё не успел народ свои дела в Украине порешать... А во вторник на прохождение паспортного контроля в сторону Горловки (пешим) я потратил полтора часа (неплохо!). А за нами очередь росла и росла, 14а подвозил и подвозил.



Автобусники (14а, 14 и маршрутка 100.) работают хорошо, спасибо!



В утренние часы городские автобусы высаживают пассажиров очень далеко от поста (чаще, за километр, где был старый пост), т.к. нет возможности подъехать ближе из-за большого скопления транспорта. Людям приходится идти дальше пешком.



М – модернизация".