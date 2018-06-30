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Наблюдатели видели мертвое тело на одном из донбасских КПВВ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине подтвердили очередную смерть на донбасском контрольном пункте въезда-выезда у линии разграничения.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 29 июня), на КПВВ "Майорск" наблюдатели видели тело мужчины (80 лет), скончавшегося на блокпосте 27 июня во время ожидания прохода в неподконтрольные правительству районы. Врач сообщил сотрудникам Миссии, что он в течение получаса оказывал мужчине медицинскую помощь, однако затем он констатировал смерть мужчины от сердечного приступа.
Ранее представители Благотворительного фонда "Право на защиту" сообщили, что 27 июня, на КПВВ "Майорск" умер мужчина 1939 г.р. По информации, полученной мониторами, он следовал на неконтролируемую правительством Украины территорию.
Медики добровольческой медицинской службы ASAP, работающей на КПВВ, предварительной причиной смерти назвали инфаркт.
Отметим, что это далеко не первая смерть на донбасских пунктах пропуска. Ситуация усугубляется летом, когда из-за жары и нервотрепки пожилые люди становятся жертвами инфарктов и инсультов, а по сути – жертвами непродуманной политики украинской власти относительно граждан Украины.
Теги: Донбасс, смерть, КПВВ, СММ ОБСЕ
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