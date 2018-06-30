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Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют

30.06.2018 13:50
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Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют

Невооруженные гражданские наблюдатели СММ продолжают сталкиваться на Донбассе со множеством ограничений, рисков и угроз. Об этом сообщается в отчете Миссии, охватывающем период с 11 по 24 июня.

Так, во время одного из инцидентов, произошедшего 14 июня в неподконтрольном правительству н. п. Пикузы (бывший Коминтерново, который оккупирован в конце 2014-го), на расстоянии 50 метров от патруля Миссии прозвучали предупредительные выстрелы.

А в 23 июня в неподконтрольном правительству Петровском член незаконных вооруженных формирований, вооруженный автоматом (АК-74), вынудил патруль СММ проехать по заминированной дороге.

Кроме того, перемещение наземных патрулей активно ограничивалось в общей сложности 31 раз: боевики отказывали наблюдателям в доступе, задерживали или предоставляли доступ только при условии 29 раз, а военнослужащие Вооруженных сил Украины – лишь дважды.



Теги: Донбасс, наблюдатели, мины, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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