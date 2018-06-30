Потери в зоне ООС за сутки: опубликованы официальные данные

30.06.2018 07:33

Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе опубликовал данные о потерях в рядах защитников Украины и в рядах российских оккупационных войск за сутки, 29 июня.



Согласно данным пресс-центра, в результате активных боевых действий вчера двое защитников Украины получили ранения. "По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое – ранены", - отмечается в сообщении.



Напомним, что сегодня боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы.