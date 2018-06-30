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Потери в зоне ООС за сутки: опубликованы официальные данные
30.06.2018 07:33
Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе опубликовал данные о потерях в рядах защитников Украины и в рядах российских оккупационных войск за сутки, 29 июня.
Согласно данным пресс-центра, в результате активных боевых действий вчера двое защитников Украины получили ранения. "По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое – ранены", - отмечается в сообщении.
Напомним, что сегодня боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, ООС
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