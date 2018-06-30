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Сегодня боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы
30.06.2018 07:17
По данным пресс-центра операции Объединенных сил, оккупанты Донбасса продолжают обстрелы. Сегодня, 30 июня, их было два.
"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, Объединенные силы
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