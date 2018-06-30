Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня в Донецкой области спасали детей

30.06.2018 20:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня в Донецкой области спасали детей

Сегодня, 30 июня, в Волновахском районе (подконтрольная правительству часть Донетчины) спасатели обеспечили электроэнергией детское учреждение оздоровления и отдыха.

30 июня в 13:40 в Службу спасения поступила информация о необходимой помощи в ДУОО им. Кости Бабина в с. Зеленый гай Волновахского района Донецкой области.

Спасатели 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области привезли генератор мощностью 110 кВт для обеспечения детского учреждения электроэнергией, сообщает сайт спасателей Донетчины.



Теги: Донбасс, лагерь, генератор, спасатели
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх