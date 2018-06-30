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В "ДНР" во время тушения пожара погиб начальник спасателей
30.06.2018 11:50
При тушении пожара у прифронтового поселка Яковлевка на неподконтрольной части Донетчины (созданное РФ квазиобразование "ДНР") погиб начальник 57 пожарно-спасательной части ГПСО города Ясиноватая.
По данным пресс-службы "МЧС ДНР", т.н. "капитан службы гражданской защиты" Виталий Шевченко выехал 29 июня на вызов о возгорании сухой растительности возле поселка Яковлевка, находящегося вблизи линии разграничения. По прибытию выяснилось, что помимо пожара произошел еще и обрыв линии электропередачи напряжением шесть киловольт. При тушении возгорания Шевченко получил электротравму, и, несмотря на проводимые неотложные реанимационные мероприятия, в 16:15 его сердце остановилось.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, смерть, ДНР
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