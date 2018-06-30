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В Донецке начали грабить банковские хранилища
Известный блогер и журналист, переселенец из Донецка Денис Казанский сообщил, что оккупанты начали вскрывать в Донецке депозитарные хранилища украинских банков.
Со ссылкой на донецкого знакомого, имеющего некоторое отношение к "министерству налогов и сборов ДНР", Денис сообщает:
"В начале июня "освободители" стали вскрывать депозитарные хранилища украинских банков, которые стояли закрытыми с 2014 года. Честно говоря, думал, их уже давно разграбили, но оказалось, что по крайней мере некоторые банки до последнего времени не трогали. Месяц назад добрались до хранилища Райфайзен Банка, но об этом сразу кто-то сообщил одному из клиентов. Информация быстро разошлась, началась паника, клиенты стали звонить кто куда может, писать заявления и обращения во все эти МГБ, МВД ДНР".
В итоге, по словам Казанского, несколько дней назад "центральный банк ДНР" все-таки предъявил людям разгромленное хранилище. И объявил, что ценностей клиентов в депозитарии не было, и все они загадочно исчезли неведомо куда еще несколько лет назад.
"Неплохо так дончан "освободили от хунты"", - резюмирует журналист.
Теги: Донецк, Донбасс, банк, ДНР, оккупанты
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