В Донецке пылал девятиэтажный дом

30.06.2018 17:10

В оккупированном Донецке произошел пожар на верхнем этаже жилой девятиэтажки. Есть пострадавший.



"В 07.54 29.06.2018 в г. Донецк, Кировский р-н, ул. Островского, квартира на девятом этаже девятиэтажного дома – пожар, в результате которого пострадал 1 человек, - сообщили местные спасатели. - Пострадавший мужчина 1961 г.р. был госпитализирован в ИНВХ".



Сообщается, что спасатели вывели пострадавшего из зоны задымления на свежий воздух. От т.н. "МЧС ДНР" к ликвидации огненного ЧП, причины которого не называются, привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.