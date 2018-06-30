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В Донецке пылал девятиэтажный дом
30.06.2018 17:10
В оккупированном Донецке произошел пожар на верхнем этаже жилой девятиэтажки. Есть пострадавший.
"В 07.54 29.06.2018 в г. Донецк, Кировский р-н, ул. Островского, квартира на девятом этаже девятиэтажного дома – пожар, в результате которого пострадал 1 человек, - сообщили местные спасатели. - Пострадавший мужчина 1961 г.р. был госпитализирован в ИНВХ".
Сообщается, что спасатели вывели пострадавшего из зоны задымления на свежий воздух. От т.н. "МЧС ДНР" к ликвидации огненного ЧП, причины которого не называются, привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар
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- Официально: большое количество вооружения замечено по обе стороны линии разграничения19:10
- Ужасный случай на Донбассе: ребенок выпал из окна 5 этажа19:07
- Авдеевка: военного-убийцу задержали на блокпосту18:50
- Подшипники, сигареты и взяткодатель остановлены на одном из донбасских пунктов пропуска18:30
- Донбасский фронт: боевики притихли18:13
- В Краматорске задержаны три боевика (ВИДЕО)18:07
- Сегодня горел Мариуполь, есть пострадавшая17:50
- Жертвы из Южного: СММ ОБСЕ уточнила данные о варварском обстреле Донетчины17:30
- В Краматорске утонул человек19:50
- Нет доступа: куда оккупанты Донбасса не пустили патрули СММ ОБСЕ19:30
- Официально: большое количество вооружения замечено по обе стороны линии разграничения19:10
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- Авдеевка: военного-убийцу задержали на блокпосту18:50
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