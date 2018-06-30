В Краматорске задержаны три боевика (ВИДЕО)

30.06.2018 18:07

По приказу командующего Операции объединенных сил (ООС) Сергея Наева, в Краматорске провели два этапа оперативно-профилактической отработки. Комплексные меры были призваны усилить уровень безопасности в городе и нейтрализовать любые угрозы для граждан. Участие в спецоперации приняли все подразделения, задействованные в ООС, в частности полиция.



Отработка проводилось в течение двух дней - 23 и 29 июня в вечернее и ночное время, на которые обычно приходится пик преступлений.



На каждом этапе в спецоперации были задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, управления патрульной полиции, подразделений патрульной службы полиции особого назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы правопорядка.



Город и близлежащие поселки патрулировали в усиленном режиме пешие и автомобильные наряды. Для более эффективного реагирования на обращения граждан дежурили дополнительные следственно-оперативные группы. Въезды-выезды из города и стратегические транспортные развязки прикрывали мобильные блокпосты и бронегруппы на спецтехнике.



В ходе спецоперации было раскрыто 18 преступлений. Все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.



В частности полицейские задержали трех боевиков, которые в 2014 году дежурили на блокпостах террористов, осуществляя незаконную фильтрацию граждан и выявляя украинских патриотов.





Разыскан и задержан серийный похититель, который совершил не менее 4 краж из квартир граждан. Также были установлены личности двух злоумышленников, которые с января этого года обворовывали частные дома местных жителей. Всего раскрыто 8 имущественных преступлений.



Правоохранители пресекли 4 наркопреступления. Кроме того, полицейские составили 163 протокола за административные правонарушения. В частности было прекращено 28 нарушений безопасности дорожного движения, отстранены от управления транспортом 7 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



Сотрудники полиции обнаружили и привлекли к ответственности 7 лиц, совершивших насилие в семье. Семьи взяты на контроль.



Также обнаружен иностранец, который незаконно находился на территории Украины.



Всего в ходе отработки было проверено более 600 человек и столько же транспортных средств.



По распоряжению командующего ООС, такие комплексные отработки пройдут во всех крупных городах Донбасса.