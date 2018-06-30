В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека

30.06.2018 11:30

В ночь на 30 июня в прифронтовом городе Авдеевка, что рядом с оккупированным Донецком, произошло жестокое убийство.



Возле одного из кафе был обнаружен труп мужчины. Убитым оказался сторож заведения, сообщает avdeevka.city, подчеркивая, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, задействовали даже кинологов.



Благодаря установленным видеокамерам, выяснилось, что убийство произошло после закрытия заведения, на летней площадке кафе.



"Ночной “гость” буквально забил сторожа насмерть кулаками и ногами. Затем с места совершения преступления душегуб перетянул труп мужчины на улицу, и бросил под деревом, на лужайке, метрах в 10 от кафе, - сообщает avdeevka.city. - На данный момент известно, что подозреваемый в убийстве посещал бар этого кафе накануне вечером. По словам очевидцев, хвастался, что “дофига наубивал людей”".



Работу полиции осложняет то, что ночью прошёл сильный ливень, который мог смыть многие следы преступления.