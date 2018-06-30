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В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека
В ночь на 30 июня в прифронтовом городе Авдеевка, что рядом с оккупированным Донецком, произошло жестокое убийство.
Возле одного из кафе был обнаружен труп мужчины. Убитым оказался сторож заведения, сообщает avdeevka.city, подчеркивая, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, задействовали даже кинологов.
Благодаря установленным видеокамерам, выяснилось, что убийство произошло после закрытия заведения, на летней площадке кафе.
"Ночной “гость” буквально забил сторожа насмерть кулаками и ногами. Затем с места совершения преступления душегуб перетянул труп мужчины на улицу, и бросил под деревом, на лужайке, метрах в 10 от кафе, - сообщает avdeevka.city. - На данный момент известно, что подозреваемый в убийстве посещал бар этого кафе накануне вечером. По словам очевидцев, хвастался, что “дофига наубивал людей”".
Работу полиции осложняет то, что ночью прошёл сильный ливень, который мог смыть многие следы преступления.
Теги: Донбасс, Авдеевка, убийство, полиция
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