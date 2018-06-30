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Архив - Донецкая область

"Жара" у ДФС: 145 нарушений режима тишины

30.06.2018 20:10
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"Жара" у ДФС: 145 нарушений режима тишины

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 29 июня), в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) продолжаются обстрелы.

"Миссия продолжала содействовать обеспечению функционирования ДФС, а также проведению работ по разминированию в районе станции, в том числе путем мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Патрулируя в районах вблизи ДФС, наблюдатели слышали около 145 нарушений режима прекращения огня, невзирая на предоставленные в явной форме гарантии безопасности", - сообщает СММ ОБСЕ.

Напомним, что район ДФС остается одной из наиболее горячих точек на Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем т.н. "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, подконтрольные украинскому правительству. Общее число потребителей ДФС превышает 400 тысяч человек. Станция не раз становилась мишенью в необъявленной гибридной войне на Донбассе.



Теги: Донбасс, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ, ДФС
 
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