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Донбасские КПВВ не смогли пересечь 15 человек
01.07.2018 13:30
Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил о ситуации на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, расположенных у линии разграничения.
По словам Бондарчука, за вчерашний день на подконтрольную Украины территорию проследовало более 17 000 человек и около 2500 транспортных средств. 15 лицам по разным причинам отказано в пропуске через линию разграничения.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе в обе стороны пересекли 32 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств.
Сегодня, 1 июля, в КПВВ в очередях стояло 165 авто. Днем пункты пропуска опустели.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, ООС
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