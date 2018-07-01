Донбасские КПВВ не смогли пересечь 15 человек

01.07.2018 13:30

Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил о ситуации на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, расположенных у линии разграничения.



По словам Бондарчука, за вчерашний день на подконтрольную Украины территорию проследовало более 17 000 человек и около 2500 транспортных средств. 15 лицам по разным причинам отказано в пропуске через линию разграничения.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе в обе стороны пересекли 32 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств.



Сегодня, 1 июля, в КПВВ в очередях стояло 165 авто. Днем пункты пропуска опустели.