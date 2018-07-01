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Архив - Донецкая область

Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"

01.07.2018 21:25
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Захарченко и Тимофеев - два главных грабителя оккупированной части Донетчины.
Захарченко и Тимофеев - два главных грабителя оккупированной части Донетчины.

В соцсетях появилась информация, которая указывает, что к убийству лидера организации "Оплот" Евгения Жилина причастен главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Информацию об этом сообщил на собственной странице в социальной сети сторонник боевиков Денис Лотов, рассказавший о неизвестных ранее данных касательно разборок оккупантов Донбасса между собой, пишет "Диалог.UA".

Евгений Жилин получил известность в Украине в 2014 году как активный противник Евромайдана, впоследствии — противник властей Украины и сторонник создания "ДНР". Он был убит 19 сентября 2016 года в ресторане "Ветерок" в подмосковном поселке Горки-2.



Согласно опубликованным Лотовым данным, между ближайшим соратником Захарченко – "министром доходов и сборов" Александром Тимофеевым (кличка "Ташкент") и Жилиным возник крупный конфликт. Лотов пишет, что ситуация закончилась убийством Жилина, а на похоронах Захарченко и его окружения не было.

Лотов подчеркивает, что убийство Жилина до сих пор не раскрыто, а сопричастность руководства "ДНР" к его гибели неоспорима.

"На похоронах Захара и прочего донецкого псевдо-оплота не было. Убийство "не раскрыто", причастность руководства ДНР там была точно, хоть тема отработана из Харькова. Помогли и дали добро. И это не Аваков", - пишет Лотов, имея в виду главу МВД Украины Арсена Авакова, на которого некоторые "вешали" уничтожение Жилина.



Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко, Жилин, Тимофеев (Ташкент)
 
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