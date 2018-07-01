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Архив - Донецкая область

Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные

01.07.2018 08:25
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Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные

За прошлые сутки, 30 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 6220 человек и 830 транспортных средств;

"Марьинка" - 7665 человек и 1565 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6960 человек и 1545 транспортных средств;

"Гнутово" - 2895 человек и 740 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8355 человек.

Напомним, что 29 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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