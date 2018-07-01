Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс

01.07.2018 22:20

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что после вывода с Донбасса российских войск Украина должна возвращать неподконтрольные территории путем предоставления им "организации жизни", отличной от других регионов страны.



"То, что там находятся российские войска и наемники, это вовсе не означает, что часть Донбасса, часть Донецкой и Луганской областей, отошли от Украины. Они находятся в Украине, только Украина их не контролирует", – заявил Кравчук в интервью "Обозревателю".



Экс-президент считает, что украинским властям уже сейчас необходимо предлагать варианты "системы организации жизни в этих регионах", поскольку они отличаются от других. Он также убежден, что это вопрос конституционных изменений. "Может быть частичная автономия, автономия, но не федерализация", – подчеркнул Кравчук. По его мнению, данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение общественности.



Бывший президент указал и на то, что на неподконтрольном Донбассе уже несколько лет полностью отсутствует всё украинское: флаг, язык, законы.



"У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть. Каким способом? Только через местное самоуправление с акцентом на автономию", – считает Кравчук.