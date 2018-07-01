Опровергнут фейк оккупантов Донбасса об украинских снайперах

01.07.2018 19:30

Спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин развенчал очередную ложь оккупантов Донбасса. На этот раз – о "внештатной паре снайперов".



По словам Волошина, сайт так называемой "мвд-ЛНР" рассказывает, что им на "горячую линию" позвонили некие "неравнодушные" сепаро-сочувствующие и рассказали, что на стороне ВСУ работают "внештатные" снайперы".



Влад, который был одним из тех, кто поднял украинский флаг над освобожденным Славянском, даже приводит цитату сайта оккупантов:



"Патриотически настроенные местные жители сообщили на "горячую линию" МВД ЛНР информацию, что в начале июня текущего года возле наблюдательного поста временной огневой позиции № 93391 93-й отдельной механизированной бригады оперативно-тактической группы "Север" украинской армии (населенный пункт Викторовка) действовала внештатная пара снайперов с поставленными задачами по уничтожению живой силы ополчения".





Волошин так комментирует этот фейк от вражеских пропагандистов:



"Мне интересно, а откуда "патриотически настроенные местные жители" знают, что это "внештатная пара снайперов"? Они что, видели список личного состава бригады со всеми приданными подразделениями и силами, действующими в интересах соединения? Откуда тогда такие выводы, что снайперы нештатные? Откуда информация о задачах этой снайперской пары? Неужели "патриотически настроенные местные жители" были на совещании, где ставились задачи снайперам или в штабе, где отрабатываются замыслы действий бригады? Сомневаюсь".