- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"21:25
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам21:10
Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ
На канале Youtube и в соцсетях появилось видео, отображающее момент ликвидации снайпером ВСУ боевика "ЛДНР". Отмечается, что это произошло вскоре после того, как снайпер оккупантов убил одного из украинских воинов.
Пользователь "Макар Следопыт" разместил соответствующее видео на своей странице в соцсети. Он написал: "Горжусь ВСУ! Горжусь своей бригадой! Спасибо волонтерам! Уважение патриотам Украины! Павшим память навсегда… На следующий день после гибели Чечена (Начосного Дениса)".
Данный ролик был снят весной 2018 года в районе Донецкого аэропорта. Отмечается, что украинский снайпер стрелял с расстояния в 1647 метров.
Напомним, что сержант, заместитель командира взвода 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Денис Начосный погиб вечером 12 апреля 2018 года в районе поселка Пески Донецкой области от пули снайпера. 15 апреля в городе Геническ Херсонской области состоялось прощание с бойцом.
Теги: Донбасс, боевик, снайпер, ВСУ, фронт
- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- У "ДНР" крупная потеря под Горловкой: снайпер ВСУ ликвидировал командира разведки боевиков
- На Донбассе снайперы охотятся на украинских воинов: опубликовано видео
- В районе Авдеевской промзоны ВСУ ликвидировали российского снайпера
- У боевиков появилось мощнейшее оружие
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- «Самый высокооплачиваемый» заместитель главы ДонОГА покинул свой пост12:08
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- РФ готова построить «Северный поток-2» за «свои кровные»11:40
- Ищем варианты: Гройсман рассказал, каких цен на газ ждать украинцам11:20
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля10:04
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Самые полезные овощи и фрукты июля08:08
- Любовный гороскоп на июль 2018 года07:48
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ