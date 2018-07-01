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Архив - Донецкая область

"Перемирие" на Донбассе – уже зафиксировано 7 обстрелов

01.07.2018 18:04
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"Перемирие" на Донбассе – уже зафиксировано 7 обстрелов

В течение текущих суток, 1 июля, когда на Донбассе должно был начаться "хлебное перемирие", российские оккупационные войска уже 7 раз нарушили режим прекращения огня. И это в промежутке с 7 утра до шести вечера. А ведь основные обстрелы, как правило, происходят позже.

"Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы в нарушение установленного перемирия, - отмечает пресс-центр ОС. - Потерь среди наших военнослужащих нет".

Отмечается, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.



Теги: Донбасс, перемирие, обстрелы, ООС
 
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