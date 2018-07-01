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Архив - Донецкая область

Перемирие пошло прахом: оккупанты Донбасса и Объединенные силы обвинили друг друга в обстрелах

01.07.2018 14:49
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Перемирие пошло прахом: оккупанты Донбасса и Объединенные силы обвинили друг друга в обстрелах

Объявленное с сегодняшнего дня перемирие уже уничтожено. По данным Объединенных сил, оккупанты Донбасса продолжают обстрелы. В свою очередь, захватчики уверяют, что это по ним стреляют украинские воины.

Напомним, что в ОС сообщили о двух обстрелах со стороны боевиков. В том числе – с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов.

Силовики созданного Россией на оккупированной части Донетчины квазиобразования "ДНР" уверяют, что это силы ОС якобы обстреливали сегодня Докучаевск, а под Донецком противотанковыми управляемыми ракетами уничтожили "КамАЗ" (по весрии оккупантов – доставлял воды на позиции захватчиков). Отмечается, что водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Один из главарей "ДНР", представитель псевдореспублики на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил о необходимости "новой формы контроля за обстановкой в Донбассе".

"Для достижения наибольшего эффекта от очередного перемирия мы предложили перевести традиционное заявление Контактной группы из устного формата в письменное соглашение сторон, включающее в себя дополнительные меры контроля перемирия", - подчеркнул Пушилин.

Ранее в пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия.

Напомним, что ранее представители ООС и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.

Бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не верит, что оккупанты Донбасса будут соблюдать очередное соглашение о перемирии. 



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, обстрелы, ООС
 
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