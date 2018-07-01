Перемирия нет: боевики продолжают обстрелы на Донбассе

01.07.2018 07:25

Представители пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) сообщили, что оккупанты Донбасса сорвали объявленное с сегодняшнего дня перемирие.



"Несмотря на принятое решение трехстороннего контактной группой в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта, начиная с 00.00 часов 1 июля 2018, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам, - уверяют в пресс-центре. - На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении".



Ранее в пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия.

Напомним, что ранее представители ООС и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.

Бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не верит, что оккупанты Донбасса будут соблюдать очередное соглашение о перемирии. Напомним, что оно должно начать действовать с 1 июля.