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Архив - Донецкая область

Смертоносные "Грады", "Гвоздики", "Акации" и "Лягушки" замечены на Донбассе

01.07.2018 15:50
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Смертоносные "Грады", "Гвоздики", "Акации" и "Лягушки" замечены на Донбассе

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 июня), по обе стороны линии разграничения зафиксировано вооружение, которое должно быть отведено, согласно минским соглашениям.

Так, 28 июня в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 6 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи н. п. Чабановка (66 км к северо-западу от Луганска), что является нарушением линий отвода. В тот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 2 вероятные самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм, и 2С3 "Акация", 152 мм) недалеко от н. п. Очеретино (31 км к северо-западу от Донецка). 29 июня члены патруля Миссии видели 18 самоходных гаубиц (2С1) вблизи н. п. Бахмут (быв. Артемовск, 67 км к северу от Донецка).

28 июня в неподконтрольном правительству районе, в частности вблизи Докучаевска, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм), размещенные там с нарушением линий отвода (3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) ранее уже были зафиксированы в том же районе.

28 июня за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения в подконтрольном правительству районе БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса") вблизи н. п. Запорожское (70 км к югу от Донецка).

29 июня в месте хранения в подконтрольных правительству районах Донецкой области команда СММ отметила, что там по-прежнему отсутствуют 20 самоходных гаубиц (восемнадцать 2С1 и две 2С3), а также впервые было зафиксировано отсутствие 4 самоходных гаубиц (2С1).

Миссия зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности.

28 июня в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 3 боевые бронированные машины (неустановленного типа) вблизи н. п. Катериновка (64 км к западу от Луганска) и бронетранспортер (неустановленного типа) возле н. п. Попасное (60 км к северо-западу от Луганска). В тот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 боевые машины пехоты (БМП-2) в н. п. Богдановка (41 км к юго-западу от Донецка). Наблюдатели также видели 2 БМП-1 вблизи Попасной.

29 июня в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 1 БТР-80 и 1 бронированную разведывательную машину (БРМ-1к) недалеко от н. п. Желтое (17 км к северо-западу от Луганска).



Теги: Донбасс, вооружение, РСЗО "Град", гаубицы, СММ ОБСЕ
 
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