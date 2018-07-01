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Архив - Донецкая область

Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"

01.07.2018 19:10
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Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"

Согласно данным пользователей соцсетей, парковая территория вокруг стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке находится в заброшенном состоянии.

Дончане в социальных сетях отмечают, что некогда зеленые газоны сейчас пожелтели и заросли сорняками. Также отмечается, что буквы FCSD из парка стадиона "Донбасс Арены" на место не вернули.

Издание dnews.dn.ua напоминает, что в апреле в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК "Шахтер" на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой "ДНР".

Напомним, что первой о пропаже букв с их традиционного места сообщила донецкий фотограф Евгения Карпачева. 

После того, как в соцсетях поднялась волна недовольства в связи со срезанием букв, "власти" Донецка попытались оправдаться: мол, объект был исписан вандалами и его забрали на реставрацию. Правда, "мэр" Алексей Кулемзин до сих пор не может сказать, когда "FCSD" вернут на место.

Жители оккупированного Донецка нашли ранее срезанные в парке стадиона "Донбасс Арены" буквы FCSD на заднем дворе стадиона, напротив входа в фан-зону со стороны ДК "Юность".



Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, ДНР, соцсети
 
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