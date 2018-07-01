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Стало известно о новых жертвах пунктов пропуска в "ДНР"
На пунктах пропуска, расположенных в оккупированной части Донетчины, где РФ создала квазиобразование "ДНР", люди продолжают терять здоровье.
Напомним, что данный момент на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению от т.н. "МЧС ДНР". Они расположены на "таможенных пунктах пропуска" в г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).
Согласно данным спасателей, за сутки, 30 июня, в пункты оказания помощи обратилось 272 человек, за медицинской помощью обратилось 6 человек.
Напомним, что сутками ранее в указанные пункты оказания помощи обратилось 606 человек, за медицинской помощью обратилось 22 человека.
С начала года в пункты оказания помощи обратилось 91420 человека, медицинская помощь оказана 1277 гражданам.
Напомним, что 18 июня на оккупированной части Донетчины после двух дней "усовершенствования" открылся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Горловка". Его "модернизация" далеко не всем пришлась по вкусу.
Теги: Донбасс, здоровье, оккупация, ДНР, пункты пропуска
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