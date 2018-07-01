В зоне ООС произошло 26 обстрелов, подорван вражеский БТР, есть раненые

01.07.2018 07:55

За прошедшие сутки, 30 июня, обстрелы в районе проведения операции Объединенных сил продолжались вдоль всей линии соприкосновения. По данным пресс-центра ООС, российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по позициям защитников Украины. Четырежды враг применял тяжелое вооружение.



На Луганском направлении вчера неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там противник вел огонь по позициям защитников Украины из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



На Горловском направлении оккупанты проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



На Донецком направлении под огнем вражеских гранатометов и стрелкового оружия находились воины ОС у Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песок, Опытного и Новомихайловки.



Много обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ОС в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.



В результате боевых действий вчера один украинский военнослужащий получил ранения.



По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск, один боевик был ранен.



Напомним, что оккупанты Донбасса сорвали объявленное с сегодняшнего дня перемирие.

Ранее в пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия.

Напомним, что ранее представители ООС и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.

Бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не верит, что оккупанты Донбасса будут соблюдать очередное соглашение о перемирии.