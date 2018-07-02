- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"21:25
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам21:10
Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»
Несмотря на объявленное с 1 июля "хлебное перемирие" на Донбассе, местные боевики и российские военные продолжали обстрелы позиций украинских военных, получая адекватные ответы ВСУ.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает Сегодня.
За прошлые сутки, 1 июля, ситуация на востоке Украины оставалась контролируемой, а боевики проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.
Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и на отдельных участках использовал запрещенное "Минском" оружие.
Противник 25 раз открывал провокационный огонь по нашим позициям, дважды из них – из тяжелого вооружения.
Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно соблюдали режим прекращения огня и не поддавались на провокации врага. Адекватный ответ давали только тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению.
На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А наших защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.
За прошлые сутки противник также открывал огонь в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Горловском направлении российские наемники развернули боевые действия в районе поселка Луганское, где открывали огонь по нашим позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Зайцево, а по позициям в районе Гладосово отработала БМП.
На Донецком направлении в течение прошлых суток было тихо.
Неспокойно было на Мариупольского направлении в районе поселков Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.
Потерь среди наших военнослужащих нет.
Напомним, на прошлой неделе (25 июня – 1 июля) ВСУ громили врага и продвинулись вперед: за неделю у боевиков большие потери.
Также ранее сообщалось, что 30 июня боевики 26 раз атаковали позиции украинской армии, при этом применяя и тяжелое вооружение. В результате ответных действий ВСУ на противотанковой мине подорвалась вражеская БМП и был ранен один оккупант.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, перемирие, боевики
- Россия против Украины: большая война не неизбежна, но очень возможна
- Режим прекращения огня на Донбассе начался с 00:00 сегодня, 24 декабря
- "Донбасс накрыло тишиной..." - главная новость дня
- Расстрел «перемирия» и «миротворческие» игры
- Савченко: "Если стреляют по пятиэтажным домам, расстреливают улицу, что дальше?"
- "Бабахи" есть, тишины – нет", - бойцы об обстановке под Мариуполем (ВИДЕО)
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"21:25
- Ищем варианты: Гройсман рассказал, каких цен на газ ждать украинцам11:20
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля10:04
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Россию ждет климатическая катастрофа09:15
- Топ самых красивых женщин по знакам Зодиака09:00
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Самые полезные овощи и фрукты июля08:08
- Любовный гороскоп на июль 2018 года07:48
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ