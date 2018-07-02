«Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт

02.07.2018 07:30

Вскоре после того, как 1 июля на Донбассе, согласно Минским договоренностям, начало действовать «хлебное перемирие», российско-террористические войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и, более того, гражданскую инфраструктуру в населенном пункте Зайцево.

Как информирует replyua.net, вечером в воскресенье в пресс-центре штаба ООС, ссылаясь на заявление украинской стороны СЦКК сообщили, что террористы использовали при обстреле минометы 120-миллиметрового калибра.



В частности, в СЦКК отметили что, несмотря на введение с 1 июля режима прекращения огня, террористы вдоль всей линии разграничения нарушили достигнутые в столице Беларуси договоренности. Российские наемники применили по позициям бойцов ООС и гражданской инфраструктуре в Зайцево минометы 120 калибра, выпустив из них 14 мин. Согласно результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Зайцево противник вел из населенного пункта Зайцево Южное в период с 03 часов 55 минут до 04 часов 20 минут.



Также отмечается, что в результате обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждения и приусадебные участки мирных жителей по ул.Маресьева. К счастью, как уточнили в СЦКК, никто из местных жителей не пострадал.