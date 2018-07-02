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В «ДНР» заявили о восстановлении газораспределительной станции под Новоазовском
02.07.2018 15:40
В оккупированном Новоазовском районе после произошедшего поздно вечером 30 июня взрыва полностью завершены восстановительные работы на газораспределительной станции .
«Глава районной администрации» Анатолий Яновский отметил: «Ремонтно-восстановительные работы на газораспределительной станции в Новоазовском районе полностью завершены».
Сейчас газ подан в оккупированный Новоазовск, также продолжается запитывание Седово и Гусельщиково. К вечеру власти обещают восстановить газоснабжение в остальных населенных пунктах района.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Новоазовск, газ, ДНР
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