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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек

03.07.2018 07:19
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Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели облаву и задержали более 400 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

За три дня с 29 июня по 1 июля боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области за нарушение комендантского часа задержали 443 человека.

Особо цинично подобные задержания выглядят на фоне сегодняшнего «указа» главаря «ДНР» Александра Захарченко о сокращении комендантского часа со 2 июля.



Теги: Донбасс, облава, комендантский час, оккупация, задержание, ДНР, боевики, Захарченко
 
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