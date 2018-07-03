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Через неконтролируемые участки границы с РФ прекращено движение
03.07.2018 20:11
Через временно неконтролируемый пункт пропуска на границе с РФ вблизи н.п. Ульяновское прекращено движение в обоих направлениях.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «1 июля в течение примерно 1 часа наблюдения в пункте пропуска вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии не зафиксировала пассажиро-транспортного потока в обоих направлениях».
Теги: Россия, Донбасс, движение, граница, транспорт, пункты пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
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