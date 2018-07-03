Через неконтролируемые участки границы с РФ прекращено движение

03.07.2018 20:11

Через временно неконтролируемый пункт пропуска на границе с РФ вблизи н.п. Ульяновское прекращено движение в обоих направлениях.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «1 июля в течение примерно 1 часа наблюдения в пункте пропуска вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии не зафиксировала пассажиро-транспортного потока в обоих направлениях».