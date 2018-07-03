Ликвидирован боевик «ДНР» «Нога» из Донецка

03.07.2018 11:30

Боевики «ДНР» несут потери. Они погибают, если не во время боевых действий, то впоследствии умирают от ранений.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 1 июля 2018 года в кабину КамАЗа с водой в р-не н.п. Сигнальное было попадание ПТУР. В результате был ранен боевик «ДНР» Уличкин Андрей Валерьевич с позывным «Нога».

О нем известно, что он родился в Донецке 25 марта 1990 года, от полученных ранений умер в больнице.