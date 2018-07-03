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«Обычная для "ДНР" ситуация»: в Донецке задержали боевика «за пособничество Украине»
Один из командиров боевиков Василий Сосненко, по кличке «дядя Вася», поплатился за свой «длинный язык». По данным сепаратистского telegram-канала «Донецкий Абориген», сейчас он сидит «на подвале» в оккупированном Донецке, передает donpress.com.
В начале лета Сосненко был задержан и «помещен на подвал» по обвинению в пособничестве Украине. Однако, поговаривают, что истинной причиной было его хвастовство относительно имеющейся кругленькой суммы денег.
По последним сведениям, говорится в сообщении, ситуация частично изменилась. «Дядя Вася» по-прежнему «отдыхает» в заключении, но ему выдвинули новые, не менее абсурдные обвинения.
«Сейчас ему будет продлен срок ареста, обвинения в шпионаже более не выдвигаются, ему теперь вменяется незаконное хранение оружия… Обычная в наше время ситуация», — сообщает сепаратистский telegram-канал.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, оружие, боевик, шпионаж, задержание, ДНР
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