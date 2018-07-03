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Приговорить Коломойского к пожизненному и 10 лет тюрьмы Таруте: новые перлы от "трибунала" в "ЛНР"

03.07.2018 14:51
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Приговорить Коломойского к пожизненному и 10 лет тюрьмы Таруте: новые перлы от "трибунала" в "ЛНР"

Олигарх Игорь Коломойский был приговорен к пожизненному заключению на так называемом "украинском народном трибунале", а Сергей Тарута получил 10 лет. Так называемый "украинский народный трибунал" на временно оккупированной территории Донбасса вынес очередные безумные приговоры, передает "Диалог.UA".

В частности, "УНТ" публично приговорил к пожизненному заключению бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского, который ранее занимал должность бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации. "Он лидер по количеству предъявленных ему обвинений: злоупотребление властью, развязывание военного конфликта, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, пособничество в совершении бандитизма", - цитируют сепаратистские СМИ.

Кроме того, украинский политик Сергей Тарута, ранее в 2014 году возглавлявший Донецкую областную государственную администрацию, получил от "трибунала" 10 лет заключения.



Теги: Донбасс, СМИ, суд, Сергей Тарута, приговор, трибунал, оккупация, ЛНР, Коломойский
 
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