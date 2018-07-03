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Провокации "ЛДНР" более 20 раз сотрясли Донбасс: жертвой вражеского обстрела стал один боец ВСУ
Пресс-служба штаба Операции объединенных сил информирует о незначительном снижении количества нарушений "тишины" на Донбассе.
За прошедшие сутки, 2 июля, боевики незаконных вооруженных бандформирований "ЛДНР" 21 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил, передает "Диалог.UA".
В частности, удалось зафиксировать, что пророссийские боевики 21 раз прибегли к провокациям, открывая огонь по бойцам Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов противника, один защитник ВСУ получил ранения.
На луганском направлении напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг бил из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции ВСУ вблизи Новолуганского были обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Теги: Россия, Донбасс, ранение, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
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