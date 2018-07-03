Рада не поддержала правку о налоговых льготах для переселенцев, арендующих жилье

03.07.2018 15:52

В рамках рассмотрения законопроекта о защите детей № 8295 депутаты Верховной Рады рассмотрели и отклонили поправку, которая касается налоговых льгот для переселенцев, арендующих жилье.

Об этом сообщила представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко, передают novosti.dn.ua.

«Считаю, что это ошибка. <...> Мы говорим о поддержке наших временно перемещенных лиц, у которых, кстати, также есть дети, также есть семьи, которые проживают на этой территории с детьми, но зал не определился с этим», – сказала она в кулуарах парламента.

Во время рассмотрения правки в сессионном зале глава налогового комитета ВР Нина Южанина отметила, что поправкой предлагается дать возможность налоговой скидки работающим переселенцам, которые арендуют жилье. Однако за такую инициативу депутатами было отдано 193 голоса из 226 необходимых.

В итоге законопроект № 8295 был поддержан во втором чтении 235 голосами. Документ предполагает внесение изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины. Законопроект предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов, а также предоставить налоговую скидку на внешкольное, дошкольное и школьное среднее образование детей.