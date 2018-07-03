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Секретная операция "ДНР" позорно провалилась: в Сети раскрыт план боевиков по штурму ВСУ. ВИДЕО
Грандиозным позором в Сети завершилась попытка боевиков "ДНР" устроить пропагандистскую акцию с целью устрашения Украины. Опубликованное боевиками видео о том, что они прорыли секретный тоннель и к позициям ВСУ под землей и готовы подорвать их в случае наступления на позиции боевиков, оказалось дешевой постановкой.
Пользователи социальных сетей пишут, что боевики не рыли никаких тоннелей, а только залезли в обыкновенную шахтную выработку ради съемок постановочного ролика. Позорный прокол боевиков раскрыл бывший шахтер, проработавший в шахте 18 лет. Российские наемники решили построить вокруг сюжета про рытье сети секретных тоннелей под позиции ВСУ целую информационную кампанию, публикуя в Интернете материалы из-под земли о хитром плане "ДНР". Однако вскрывшийся факт вызвал массовые насмешки со стороны социальных сетей, которые издеваются над боевиками "ДНР" и российскими пропагандистами.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ, наступление
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