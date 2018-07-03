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Архив - Донецкая область

В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта

03.07.2018 21:40
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В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта

На территории ОРДО пересмотрят график работы общественного транспорта в связи с сокращением «комендантского часа».

«Временно исполняющий обязанности министра транспорта ДНР» Ростислав Маркелов сообщил: «В связи с сокращением комендантского часа министерством транспорта ДНР будет проведена работа по пересмотру времени работы транспорта, передает donpress.com.

Сокращение комендантского часа позволит увеличить время работы маршрутов общественного транспорта».

По его словам, о внесенных изменениях в графики движений пассажирских маршрутов будет сообщено в ближайшее время.



Теги: Донбасс, график, комендантский час, ДНР, Захарченко, общественный транспорт, ОРДО
 
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