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В курортном поселке на Донетчине в урне нашли две гранаты
03.07.2018 20:39
Две гранаты были найдены в урне рабочим коммунальной службы в курортном поселке Урзуф. Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, правоохранители обезвредили опасные предметы, передают novosti.dn.ua.
Отмечается, что на линию 102 обратилась жительница Мангушский района, которая сообщила, что нашла 2 гранаты в урне для мусора во время уборки курортного поселка.
На место происшествия были направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Правоохранители обнаружили 2 корпуса гранаты «Ф-1» без запалов к ним и проверили территорию на наличие других взрывоопасных предметов.
Взрывотехники изъяли и обезвредили боеприпасы, угрозы для отдыхающих нет. Сейчас полицейские устанавливают владельца опасных предметов.
Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, курорт, Мангуш, Урзуф, взрывоопасные предметы, гранаты
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