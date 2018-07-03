- Приговорить Коломойского к пожизненному и 10 лет тюрьмы Таруте: новые перлы от "трибунала" в "ЛНР"14:51
- Золотой песок! В Мариуполе в детсад закупили песок на Полтавщине13:01
- Можем остаться без воды! Режим прекращения огня у ДФС не соблюдается12:10
- «Не могут бросить»: в «ДНР» объяснили, почему Россия не признала ОРДЛО11:52
- Ликвидирован боевик «ДНР» «Нога» из Донецка11:30
- Штаб ООС обвинил боевиков в несоблюдении «хлебного перемирия»10:51
- Жители оккупированных территорий Донетчины не верят пропагандистам «ДНР»10:32
- Провокации "ЛДНР" более 20 раз сотрясли Донбасс: жертвой вражеского обстрела стал один боец ВСУ10:11
- Стали известно число потерь боевиков «ЛДНР» за неделю09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июля 08:49
Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
Изменение в террористической "ДНР" длительности комендантского часа произошло по просьбе граждан "республики". Такое заявление сделал главарь "ДНР" Захарченко, отмечая, что на его недавней "прямой линии" поступило очень много жалоб и просьб относительно уменьшения длительности ограничительных мер, связанных с пребыванием на улицах ОРДО, передает "Диалог.UA".
Как известно, комендантский час приносил немалые деньги оккупантам, боевики с наступлением темноты рыскали по улицам в поисках жертв, нередко задерживая людей практически на пороге их квартир. Кому-то удавалось откупиться малыми суммами ("штрафы" за нарушение комендантского часа в "ДНР" колебались от 500 рублей до 10 тысяч откупных и выше), а кто-то оказывался "на подвале".
Теперь Захарченко заявляет, что уменьшение комендантского часа в "ДНР" оздоровит "экономику" ОРДО, поскольку магазины, супермаркеты и пр. будут работать на несколько часов дольше. Террорист отметил, что боевиков просили вообще отменить эту меру, однако они пошли лишь на то, чтобы сократить его на два часа.
"Захарченко никак не на*рется, торгаши теперь будут еще больше в казну платить", "Никак не угомонятся, никак не наворуются", "Просто кому-то захотелось больше денег. Теперь забегаловки в "ДНР" будут работать не до 9 вечера, а до часу ночи, соответственно, боевикам будет на карман капать еще больше", - комментируют в Интернете новость.
Теги: экономика, Донбасс, штраф, комендантский час, ДНР, боевики, Захарченко
- Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек
- Ни людей, ни бродячих животных: опубликованы удручающие кадры из оккупированного Донецка
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержано почти 500 человек
- В "ДНР" людям напомнили о военном положении и наказании
- В ОРДО за выходные задержано 500 нарушителей «комендантского часа»
- Реалии "ДНР": вышел на улицу раньше 5 утра или позже 23.00 - можешь загреметь на 15 суток
- Приговорить Коломойского к пожизненному и 10 лет тюрьмы Таруте: новые перлы от "трибунала" в "ЛНР"14:51
- В "ЛНР" погибли двое заключенных14:07
- Золотой песок! В Мариуполе в детсад закупили песок на Полтавщине13:01
- Можем остаться без воды! Режим прекращения огня у ДФС не соблюдается12:10
- «Не могут бросить»: в «ДНР» объяснили, почему Россия не признала ОРДЛО11:52
- Ликвидирован боевик «ДНР» «Нога» из Донецка11:30
- Спецоперация ВСУ на Донбассе: силы ООС заняли новые высоты - боевики отрезаны новыми опорными пунктами11:12
- Штаб ООС обвинил боевиков в несоблюдении «хлебного перемирия»10:51
- Жители оккупированных территорий Донетчины не верят пропагандистам «ДНР»10:32
- Провокации "ЛДНР" более 20 раз сотрясли Донбасс: жертвой вражеского обстрела стал один боец ВСУ10:11
- Приговорить Коломойского к пожизненному и 10 лет тюрьмы Таруте: новые перлы от "трибунала" в "ЛНР"14:51
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- В "ЛНР" погибли двое заключенных14:07
- В Китае создали "лазерный калаш"14:00
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе13:28
- Беглый Янукович "засветился" на матче Россия — Испания13:15
- Золотой песок! В Мариуполе в детсад закупили песок на Полтавщине13:01
- Кому нельзя есть айву12:43
- Можем остаться без воды! Режим прекращения огня у ДФС не соблюдается12:10
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе13:28
- Кому нельзя есть айву12:43
- Из детдома – в семью. Что предусматривает реформа интернатов в Украине?11:19
- Почему валютный закон называют «безвизовым» для капитала?11:15
- Украина переходит на цифровое телевидение. Что надо знать?11:09
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Селфи признано психическим расстройством21:38
- Названы пять эффективных методов от сонливости18:00
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- Донбасские пункты пропуска опустели
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса