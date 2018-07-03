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Жители оккупированных территорий Донетчины не верят пропагандистам «ДНР»
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, распространяют в сепаратистских «СМИ» очередной фейк.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В сепаратистских «СМИ», подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, распространяется «новость», что «после закрытия украинского проекта Донбасс первым войдет в состав России». Такое заявление сделал очередной приверженец «русского мира». Однако, жители временно оккупированных территорий Донетчины не верят ни единому слову пропагандистов.
Люди считают подобные заявления пустой болтовней, а их распространителей «сочиняльщиками»:
«Очередной в… ер очередного политолога-эксперда»,
«Бла бла бла… И толку от этой болтовни...»,
«Интересно кто эти статьи “обещалки” сочиняет».
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, пропаганда, оккупация, ДНР, соцсети
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