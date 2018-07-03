Жители оккупированных территорий Донетчины не верят пропагандистам «ДНР»

03.07.2018 10:32

Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, распространяют в сепаратистских «СМИ» очередной фейк.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В сепаратистских «СМИ», подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, распространяется «новость», что «после закрытия украинского проекта Донбасс первым войдет в состав России». Такое заявление сделал очередной приверженец «русского мира». Однако, жители временно оккупированных территорий Донетчины не верят ни единому слову пропагандистов.

Люди считают подобные заявления пустой болтовней, а их распространителей «сочиняльщиками»:

«Очередной в… ер очередного политолога-эксперда»,

«Бла бла бла… И толку от этой болтовни...»,

«Интересно кто эти статьи “обещалки” сочиняет».