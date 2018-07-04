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Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
04.07.2018 16:48
Глава Донецкой ОВГА Александр Куць заявил, что оккупированный Донецк и другие оккупированные города региона вскоре будут освобождены.
Поздравляя жителей освобожденных городов Донетчины, Куць отметил: «К сожалению, сегодня не все города области имеют возможность отмечать такой праздник — часть Донецкой области остается временно оккупированной российскими наемниками. Я искренне верю, что наступит время, когда мы проведем такие акции в освобожденном Донецке и Макеевке, в Снежном и Торезе и в других временно оккупированных населенных пунктах».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, ООС
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