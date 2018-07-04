Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке

04.07.2018 16:48

Глава Донецкой ОВГА Александр Куць заявил, что оккупированный Донецк и другие оккупированные города региона вскоре будут освобождены.

Поздравляя жителей освобожденных городов Донетчины, Куць отметил: «К сожалению, сегодня не все города области имеют возможность отмечать такой праздник — часть Донецкой области остается временно оккупированной российскими наемниками. Я искренне верю, что наступит время, когда мы проведем такие акции в освобожденном Донецке и Макеевке, в Снежном и Торезе и в других временно оккупированных населенных пунктах».

Источник: https://donpress.com