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Архив - Донецкая область

Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке

04.07.2018 16:48
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Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке

Глава Донецкой ОВГА Александр Куць заявил, что оккупированный Донецк и другие оккупированные города региона вскоре будут освобождены.

Поздравляя жителей освобожденных городов Донетчины, Куць отметил: «К сожалению, сегодня не все города области имеют возможность отмечать такой праздник — часть Донецкой области остается временно оккупированной российскими наемниками. Я искренне верю, что наступит время, когда мы проведем такие акции в освобожденном Донецке и Макеевке, в Снежном и Торезе и в других временно оккупированных населенных пунктах».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, ООС
 
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