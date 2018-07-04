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Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»
Главарь «ДНР» Захарченко, личным распоряжением, утвердил кандидатуру Алексея Грановского на длжность «министра промышленности и торговли». Об этом сообщает сайт, подконтрольный боевикам.
С 2015 года он руководил «департаментом внешней политики «ДНР». Позже был назначен «исполняющим обязанности мэра» оккупированного Дебальцево.
С февраля 2016 года Грановский — «и.о.» руководителя «министра промышленности и торговли».
«Миротворцу» известен этот персонаж. Сайт информирует, что дончанин Грановский, 1973 года рождения, до 2014 года руководил КП «Городские автостоянки», возглавлял аппарат Донецкой городской организации Партии регионов.
«Координировал „титушек“ во время Майдана как в Донецке, так и возил их в Мариинский парк в Киев», — сообщает «Миротворец».
После оккупации Грановский был назначен «главой министерства топлива и энергетики «ДНР». Однако, поругался с Пушилиным и вскоре покинул «пост министра». По этому поводу он сделал запись на своей странице в соцсети:
«Состоялся неприятный разговор с Денисом Пушилиным. Я не разделяю его взгляды на проведение национализации. Никто не уполномочен забирать чужую собственность и бизнес, каким бы он ни был. Повторять ошибки Януковича и существующей власти в Киеве считаю губительным. В силу всего изложенного подал заявку на сложение полномочий министра топлива и энергетики ДНР».
Сейчас личная страница Алексея Грановского в соцсети недоступна.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, министр, ДНР, Захарченко
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