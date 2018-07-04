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Архив - Донецкая область

На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море

04.07.2018 18:30
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На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море

В районе проведения ООС под Мариуполем экипажи танков Т-64Б и БМП-1 развернули стрельбу на расстояние до 6 км, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает мобильная пресс-группа города Мариуполя на странице в Facebook Операции объединенных сил.

Вчера, 3 июля, прошли очередные учения с боевой стрельбой, в рамках которых на месте отвода тяжелого вооружения украинские защитники стреляли по условному врагу и выполняли задачи по тактике ведения боя. Экипажи бронированных машин, находящихся в резерве Объединенных сил, стреляли на расстояние от четырех до шести километров из закрытых огневых позиций.

По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и уничтожили условного противника. В сообщении отмечают, что особенностями боевых стрельб было то, что часть мишеней была на море, осложняя работу для танкистов.

За ходом проведения учений следил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Все элементы оперативного построения Объединенных сил и боевого порядка наших воинских частей ежедневно тренируются действовать в случае возникновения любой ситуации, в том числе и в случае попытки наступления противника, высадки морского десанта и прочее. На этот раз наши силы тренировались действовать на Азовском побережье. Я убедился, что подразделения резерва Объединенных сил тренированы, умеют действовать по ситуации и метко стрелять», - отметил он.



Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, обстрел, танки
 
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