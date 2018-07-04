Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»

04.07.2018 12:20

Украина направила в Международный уголовный суд список иностранных наемников, воевавших за боевиков «ЛДНР» на Донбассе.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос отмечает: «Мы передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки лиц, установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа. Передали списки не только сербов, но и всех иностранцев — итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Суммарно их количество составляет несколько сотен человек».

При этом Матиос обратил внимание на «двойные стандарты», применяемые к Украине со стороны других государств.

Он уточнил: «Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать на территорию суверенного государства в центре Европы».

Источник: https://donpress.com