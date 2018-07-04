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В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки
В Мариуполе увеличивается количество заболеваний кишечными инфекциями. При этом из 69-и заболевших кишечной инфекцией, 45 детей.
Как рассказал заведующий мариупольским городским филиалом ГУ Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины Владимир Терещенко, количество случаев заражением кишечной инфекцией с каждой неделей в Мариуполе фиксируется все больше и больше.
Из 69 обратившихся 17 жаловалось на купание в воде, в частности 10 купались на пляже у гостиницы "Турист"( Левый берег - 1, возле железнодорожного вокзала - 1, Мелекино - 1)
Лаборатория зафиксировала многократное превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек в морской воде на четырех заборах из 5 станциях отбора морской воды.
"Единственное место, где норма ЛКП в воде была на превышена, находится на Левом берегу, напротив лагеря "Орленок". Во всех остальных местах есть превышения. И если еще несколько недель назад самые большие цифры наличия кишечной палочки фиксировались на пляже в районе гостиницы "Турист", то на прошлой на первое место вышел пляж возле СРЗ",- отметил Владимир Терещенко.
Напомним, уже несколько недель в воду несанкционированно стекает канализация, которая прорвала в районе дома на улице Апатова, 136 А. Люди многократно жаловались, а для ремонта коллектора у Говодоканала не было соответствующей техники. Не устранен порыв, по информации местных жителей, и на сегодняшний день.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, канализация
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