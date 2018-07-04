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Архив - Донецкая область

В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие

04.07.2018 11:28
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В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие

В районе проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли украинские позиции. В результате боевых действий жертв и пострадавших среди украинских военных нет.

Так, на Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское оккупнаты применяли БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На Светлодарском направлении украинские позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На Донецком направлении под обстрел попали защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого. На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество провокаций. В районе Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, перемирие, боевики, ООС
 
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