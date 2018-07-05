Боевики «ЛДНР» запрещают медработникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

05.07.2018 10:05

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей запрещают медицинским работникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Медперсонал больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставить наблюдателям информацию о жертве среди гражданского населения, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям.

Медперсонал больницы в н. п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км к юго-западу от Луганска) отказался предоставить наблюдателям информацию, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям.

Медперсонал больницы в н. п. Брянка (неподконтрольный правительству, 46 км к юго-западу от Луганска) отказался предоставить наблюдателям информацию, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям.

Медперсонал больницы в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 55 км к западу от Луганска) отказался предоставить наблюдателям информацию, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям.

Медперсонал больницы в н. п. Голубовка (быв. Кировск, неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) отказался предоставить наблюдателям информацию, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям».