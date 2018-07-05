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Боевики «ЛДНР» запрещают медработникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей запрещают медицинским работникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Медперсонал больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставить наблюдателям информацию о жертве среди гражданского населения, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям.
Медперсонал больницы в н. п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км к юго-западу от Луганска) отказался предоставить наблюдателям информацию, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям.
Медперсонал больницы в н. п. Брянка (неподконтрольный правительству, 46 км к юго-западу от Луганска) отказался предоставить наблюдателям информацию, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям.
Медперсонал больницы в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 55 км к западу от Луганска) отказался предоставить наблюдателям информацию, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям.
Медперсонал больницы в н. п. Голубовка (быв. Кировск, неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) отказался предоставить наблюдателям информацию, утверждая, что СММ следует обратиться за «разрешением» на предоставление информации к вооруженным формированиям».
Теги: Россия, Донбасс, больницы, медицина, работник, ДНР, ЛНР, оккупанты, СММ ОБСЕ
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