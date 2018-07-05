Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ

05.07.2018 21:59

Через временно неконтролируемый пункт пропуска на границе с РФ прекращено движение со стороны России.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда Миссии посетила один приграничный район, который не контролируется правительством.

В течение около 15 минут наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели, что из Украины выехали 7 автомобилей, а также 1 тентованный грузовик, при этом движения транспортных средств в противоположном направлении зафиксировано не было».