Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Гибридная армия РФ наносит мощный удары из 120-мм минометов и БМП по защитникам Талаковки и Крымского

05.07.2018 09:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гибридная армия РФ наносит мощный удары из 120-мм минометов и БМП по защитникам Талаковки и Крымского

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в ходе обстрелов противника из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарска.

Штаб ООС сообщает, что на луганском направлении напряженной была обстановка в районе населенного пункта Крымское, передает "Диалог.UA".

В частности именно здесь российско-террористические войска атаковали ВСУ из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А украинские защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.

Также боевики "ДНР" совершали провокации на мариупольском направлении, пытаясь заставить военнослужащих ВСУ открыть огонь. Также пострадали позиции ООС у Водяного, Павлополь, Лебединского и Широкино. В районе населенного пункта Талаковка сепаратисты атаковали из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов.



Теги: Донбасс, Светлодарск, ДНР, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, Луганское направление, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх