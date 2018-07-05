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Архив - Донецкая область

Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»

05.07.2018 14:28
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Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»

Оккупационная «власть» ОРДО нашла неожиданный способ мотивировать людей вступать в ряды бандформирований.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает: «Согласно неофициальному указанию главарей «ДНР», заработная плата гражданским лицам в оккупированных районах Донецкой обл. не должна превышать средней заработной платы «военнослужащих ДНР» (около 15 000 российских рублей), передает donpress.com.

Данное распоряжение имеет целью обеспечение эффективного привлечения новобранцев в ряды «1-го АК ДНР».



Теги: Донбасс, Донецкая область, зарплата, новобранец, оккупация, ДНР, Тымчук, ОРДО
 
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